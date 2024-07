Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Brand einer Gartenlaube - Brandursache bisher unbekannt

Lehre (ots)

Lehre, Neuer Reihe

01.07.2024, 03.15 Uhr

Aus bisher unbekannter Ursache geriet in der Nacht zu Montag eine Gartenlaube in der Straße Neue Reihe in Lehre in Brand. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

In den frühen Morgenstunden wurde die Bewohnerin des Hauses in der Straße Neue Reihe durch Brandgeruch wach. Als sie aus dem Fenster sah, bemerkte sie die in Brand stehenden Laube im Garten. Daraufhin weckte die Bewohnerin umgehend ihren Bruder und die Feuerwehr wurde verständigt. Bis zum Eintreffen des Löschzuges der Feuerwehr versuchten die Bewohner den Brand selbständig zu löschen, was jedoch nicht gelang. Durch die Feuerwehr konnte der Brand vollständig gelöscht werden.

An der Gartenlaube entstand ein Sachschaden in bisher nicht bekannte Höhe.

Die Brandursache ist derzeit nicht bekannt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell