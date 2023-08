BPOL-FL: Kronshagen - Teleporter fährt gegen Bahnbrücke

Neumünster (ots) - Heute Morgen gegen 05.45 Uhr wurde die Bundespolizei zu einem Unfall am Bahnübergang Rendsburger Straße in Neumünster gerufen. Ein Zug der Nordbahn war an dem mit Halbschranken und Lichtzeichenanlage gesicherten Bahnübergang mit einem Ford Fiesta kollidiert. Die 56-jährige Autofahrer und die sieben Reisenden im Zug wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und ...

