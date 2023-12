Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen/ Lkr. Tuttlingen) Unfall auf der Trossinger Straße- eine leichtverletzte Autofahrerin (21.12.2023)

Aldingen (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 21.15 Uhr, ist es auf der Trossinger Straße zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Autofahrerin leichte Verletzungen davongetragen hat und ein Blechschaden in Höhe von insgesamt 19.000 Euro entstanden ist. Eine 53-jährige Autofahrerin war auf der Trossinger Straße in Richtung der Landesstraße 433 unterwegs und wendete auf Höhe eines Einkaufsmarktes ihren Ford Fiesta. Das eingeschaltete linke Blinklicht deutete ein nachfolgender 42-jähriger Ford S-Max-Fahrer falsch und überholte deshalb den Fiesta. In der Folge kam es zur Kollision, wobei sich die 53-Jährige leicht verletzte. Eine nach der Verständigung eintreffender Rettungswagenbesatzung brachte die Frau zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit, weshalb sie abgeschleppt werden mussten.

