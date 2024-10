Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Bürogebäude

Bischofferode (ots)

Am vergangenen Wochenende wurde ein Bürogebäude im Eichsfeldkreis von Einbrechern heimgesucht. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Gebäude in der Straße Siedlung Thomas-Müntzer. Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Ersten Ermittlungen zufolge erbeuteten die Unbekannten nichts. Sie verursachten einen Sachschaden von mehr als 3000 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 16 Uhr, und Sonntag, 18.15. Wer hat die Tat bemerkt? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 03606/6510 entgegen.

Aktenzeichen: 0265325

