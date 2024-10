LPI-NDH: Alkoholisierter Radfahrer gestoppt

Eichsfeld (ots) - Am 12.10.2024 meldeten gegen 17:30 Uhr aufmerksame Zeugen einen Pkw-Fahrer, welcher zuvor bereits in Schlangenlinien durch die Ortslage Leinefelde fuhr. Sichtlich im Gleichgewicht beeiträchtigt, besuchte dieser Fahrzeugführer einen Einkaufsmarkt in der Birkunger Straße in Leinefelde. Durch die eingesetzten Polizeikräfte konnte der Fahrer des Pkw ...

