LPI-NDH: Pkw beschädigt beim Ausparken eine Straßenlaterne in Heiligenstadt

Trebra (ots) - Am Samstagvormittag erhielt die PI Kyffhäuser die Mitteilung, dass in Trebra ein Strommast angefahren wurde. Ein mögliches Verursacherfahrzeug habe man auch feststellen können. Vor Ort stellte sich der Sachverhalt für die eingesetzten Beamten dann wie folgt dar: Am Samstag, um 01:30 Uhr, konnte durch Zeugen beobachtet werden, wie ein Pkw-Fahrer die Hauptstraße in Trebra befuhr, nach rechts von der ...

mehr