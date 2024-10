Polizei Aachen

POL-AC: Einbruch in Elektronikgeschäft

Würselen (ots)

Zwei unbekannte Täter sind am frühen Sonntagmorgen (06.10.2024) in ein Elektronikgeschäft in der Kaiserstraße eingebrochen und haben mehrere Mobiltelefone entwendet. Anwohner wurden durch einen lauten Knall wach, als die Täter gegen 3 Uhr die Frontscheibe mit Pflastersteinen einwarfen. Die Zeugen konnten nur noch beobachten, wie die beiden Personen auf einem Roller in Richtung B57 flüchteten. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte bislang nicht zum Erfolg. Die Kripo hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Tätern, dem Roller oder den entwendeten Geräten abgeben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0241/9577-33401 oder (außerhalb der Bürozeiten) 0241/9577-34210 zu melden. (am)

