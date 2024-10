Polizei Aachen

POL-AC: Kontroll- und Schwerpunkteinsatz der Polizei Aachen am Freitagabend

Aachen (ots)

Am gestrigen Abend (04.10.2024) hat ein Schwerpunkteinsatz der Polizei Aachen stattgefunden. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte vom Ordnungsamt der Stadt Aachen, dem Ausländeramt der StädteRegion Aachen und der Bundespolizei.

Gemeinsam waren sie mit mehr als 30 Einsatzkräften in Aachen für Sicherheit und Ordnung unterwegs und kontrollierten verschiedene Bereiche im Stadtgebiet. Ein Teil der Gruppe konzentrierte sich vor allem auf die Landesgrenzen und die Zufahrtsstraßen aus Belgien und den Niederlanden. Am Grenzübergang Aachen-Horbach und an der Lütticher Straße überprüften sie insgesamt mehr als 85 Personen, 20 Pkw und drei Busse.

In der Aachener Innenstadt standen für die Polizistinnen und Polizisten gemeinsam mit dem Ordnungsamt und dem Ausländeramt verschiedene öffentliche Plätze, frequentierte Straßen und andere Örtlichkeiten (z.B. Kiosk) im Fokus. So führten sie unter anderem in der Harscampstraße, der Antoniusstraße, im Gasborn, am Adalbertsberg, am Elisenbrunnen und in der Heinrichsallee Personenkontrollen, -durchsuchungen und Identitätsfeststellungen durch. Die meisten der mehr als 110 Personenkontrollen verliefen mit positivem Ergebnis: Die Beamtinnen und Beamten hatten keine Hinweise auf etwaiges Fehlverhalten. Sie stellten jedoch auch drei Messer sicher, vollstreckten einen Haftbefehl und schrieben mehrere Einsatzberichte. Die Kooperationspartner von Stadt und StädteRegion trafen jeweils Maßnahmen im eigenen Zuständigkeitsbereich.

Eine der durchgeführten Fahrzeugkontrollen verlief ungewöhnlich: Auf der Jülicher Straße fiel Zivilpolizisten gegen 1 Uhr ein Auto auf. Sie entschlossen sich, das Fahrzeug anzuhalten und die beiden Insassen zu kontrollieren. "Stopp Polizei" und rotes Blitzlicht konnten den Fahrer jedoch nicht davon überzeugen anzuhalten. Über mehrere Straßen und eine rote Ampel fuhr das Auto vor den Beamten weg. In der Reimanstraße verlangsamte das Auto plötzlich seine Geschwindigkeit, es wurden hektische Lenkbewegungen und plötzliche Bremsvorgänge durchgeführt, teilweise fuhr das Auto mit weniger als 10 km/h vor den Zivilpolizisten her. In der Scheibenstraße hielt das Auto schließlich an. Der Verdacht, den das vorherige Fahrverhalten aufgeworfen hatte, erhärtete sich: Die beiden Insassen hatten nach bisherigen Ermittlungen die Plätze getauscht. Jedoch hätten beide besser das Auto stehen lassen: Der eine (33 Jahre alt aus Belgien) war alkoholisiert, der andere (28 Jahre alt aus Eschweiler) hat keinen Führerschein. Gegen beide wurde ein Strafverfahren eingeleitet, dem 33-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Das Auto mussten beide stehen lassen.

Die Polizei Aachen wird immer wieder Schwerpunkt- und Kontrolleinsätze - auch gemeinsam mit den Kooperationspartnern - durchführen, um in der Stadt Aachen und StädteRegion Aachen für Sicherheit und Ordnung zu sorgen und das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu stärken. (kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell