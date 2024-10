POL-AC: Fahrzeuginsassen nach Verkehrsunfall flüchtig

Aachen (ots) - Etwa 200 Menschen haben gestern Abend in der Pontstraße unter dem Motto "Keine Räume für rechte Hetze" gegen eine Veranstaltung der "Junge Alternative" in der Pontstraße demonstriert. Im Laufe der Versammlung haben etwa 40 vermummte Personen versucht in das Lokal einzudringen und die Veranstaltung zu stören. Ein großes Polizeiaufgebot konnte dies verhindern und stellte die Personalien der Beteiligten ...

mehr