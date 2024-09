Polizei Aachen

POL-AC: Mehrere Strafverfahren nach Störung einer Veranstaltung

Aachen (ots)

Etwa 200 Menschen haben gestern Abend in der Pontstraße unter dem Motto "Keine Räume für rechte Hetze" gegen eine Veranstaltung der "Junge Alternative" in der Pontstraße demonstriert. Im Laufe der Versammlung haben etwa 40 vermummte Personen versucht in das Lokal einzudringen und die Veranstaltung zu stören. Ein großes Polizeiaufgebot konnte dies verhindern und stellte die Personalien der Beteiligten fest. Dabei kam es vereinzelt zu Widerstandshandlungen. Mehrere Strafverfahren, u.a. wegen Landfriedensbruch, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Verstößen gegen das Versammlungsgesetz, wurden eingeleitet. Die Personen wurden mit einem Platzverweis vor Ort entlassen. Die Versammlung wurde gegen 22.30 Uhr beendet. (am)

