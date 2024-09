POL-AC: Verkehrskontrollen in der Eifel

Aachen (ots) - Am Donnerstagmittag (19.09.2024) ist es zu einem Verkehrsunfall auf der Lütticher Straße gekommen, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde. Gegen 13:20 Uhr fuhr ein 37-Jähriger mit seinem Motorrad die Lütticher Straße in Richtung Aachen entlang. Auf diesem Teilabschnitt der B264 gibt es zwei Fahrspuren in Fahrtrichtung Aachen. Laut Zeugenaussagen ...

