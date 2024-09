Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Großkontrolle an den Umleitungsstrecken zur A 45

Lüdenscheid (ots)

Die Polizei hat heute erneut mit einem Großaufgebot das Lkw-Durchfahrtsverbot in und um Lüdenscheid kontrolliert. Dabei kamen eigene Kräfte der Kreispolizeibehörde sowie Unterstützungskräfte aus anderen Polizeibehörden zum Einsatz.

477 Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von über 3,5 Tonnen passierten die Kontrollstellen; davon hatten 163 eine ausländische Zulassung. Die Polizeibeamten unterzogen 164 Fahrzeuge über 3,5 Tonnen einer Überprüfung. 29 (davon 20 mit ausländischer Zulassung) hätten die Strecke nicht befahren dürfen. In acht Fällen stellten die Polizeibeamten technische Mängel fest. Fünf Fahrzeuge wurden stillgelegt. In fünf Fällen bemängelten die Kontrollkräfte die Ladungssicherung. Zwei Fahrer verstießen gegen Sozialvorschriften. Neben den "Brummis" wurden 142 weitere Fahrzeuge kontrolliert. 58 Fahrzeuge verstießen gegen das generelle Durchfahrtsverbot/ "Anlieger frei" (Verkehrszeichen 250).

Insgesamt drei Fahrer verfügten nicht über die nötige Fahrerlaubnis. Gegen eine Person lag ein Haftbefehl vor. Ein Fahrzeug war nicht zugelassen bzw. versichert. Bei den Geschwindigkeitsmessungen fielen 58 Verkehrsteilnehmer auf, die es zu eilig hatten.

Die Polizei setzt ihre kontinuierlichen Kontrollen an den offiziellen und inoffiziellen Ausweichstrecken zur A 45/ Sauerlandlinie in und um Lüdenscheid auch in Zukunft fort und wird in den kommenden Monaten immer wieder solche Großkontrollen durchführen. (cris)

