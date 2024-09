POL-AC: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Fußgängerin

StädteRegion Aachen/ Eifel (ots) - Der Verkehrsdienst der Polizei Aachen hat gestern (22.9.24) wieder Kontrollen in der Eifel durchgeführt: mit Unterstützung eines VUP/O-Teams (Verkehrsunfallprävention/ Opferschutz). Auf der Hahner Straße in Roetgen zwischen Mulartshütte und dem Abzweig Rott wurden Geschwindigkeitsmessungen in beide Fahrtrichtungen gemacht. Von den 873 gemessenen Fahrzeugen waren 35 Motorräder und ...

