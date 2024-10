Polizei Aachen

POL-AC: Gestohlener Bus kracht in Hauswand

StädteRegion Aachen (ots)

In der vergangenen Nacht (04.10.2024) sind zwei junge Männer mit einem gestohlenen Linienbus gegen eine Hauswand geprallt. Sie waren zuvor vor der Polizei geflüchtet.

Es war Freitagnacht gegen 02:00 Uhr, als Anwohner in Würselen-Bardenberg die Polizei riefen, weil sich ein Bus in der Nellessenstraße offensichtlich festgefahren hatte. Als die Polizei vor Ort eintraf, fuhr der Bus gerade davon. Die Beamten gaben Anhaltezeichen, der Linienbus fuhr jedoch weiter. Über Broichweiden und Würselen flüchtete der Fahrer bis er schließlich am Haarener Markt von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Hauswand geprallt ist.

Der Fahrer wurde im Bus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Beifahrer versuchte noch zu flüchten, die Polizisten stellten ihn jedoch nach wenigen Metern. Beide Personen waren alkoholisiert, dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen.

Außer den beiden 19-Jährigen hatte sich niemand im Bus befunden. Die beiden wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Im Fahrverlauf verursachte der junge Busfahrer mindestens zwei Unfälle, bei denen er Poller und Fahrzeuge beschädigte.

Gegen den Fahrer wird nun u.a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Verkehrsunfall-Fluchts und Fahrzeugdiebstahls ermittelt. Die Polizei Aachen hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Die genauen Umstände müssen nun untersucht werden. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

