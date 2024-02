Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Mönchengladbach (ots)

Im Zeitraum 11:50 - 13:00 Uhr kommt es im Stadtteil Rheydt am 17. Februar zu einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus auf der Brucknerallee. Der oder die, zurzeit noch unbekannten, Täter gelangen auf unbekannte Weise in das Mehrfamilienhaus und hebeln in diesem eine Wohnungstüre auf. Die Räume der Wohnung werden durch die Täter durchwühlt und aufgefundener Schmuck sowie Bargeld entwendet.

Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161 290 zu melden.

