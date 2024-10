LPI-NDH: Diebstahl mit hohem Beuteschaden

Sondershausen (ots) - Am Freitagnachmittag, den 11.10.2024, befuhr ein 63-Jähriger mit seinem Pkw VW die Gartenstraße in Richtung Gottesackergasse. An einem Fußgängerüberweg übersah der Fahrzeugführer das Abbremsen des vor ihm fahrenden Pkw. Um eine Kollision zu vermeiden, fuhr der VW-Fahrer nach rechts und kollidiert dort mit einem am Gehwegrand angebrachten Geländer. Am Pkw und am Geländer entstand Sachschaden ...

