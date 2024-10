Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfallflucht

Bad Frankenhausen (ots)

Die Geschädigte parkte ihren PKW Renault Kadjar am 09.10.2024, zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr, in Bad Frankenhausen am Markt rechtsseitig auf der Parkfläche ab. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam, musste sie feststellen, dass ein unbekannter Fahrzeugführer offensichtlich gegen die linke hintere Fahrzeugseite gefahren war und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hatte. Am PKW der Geschädigten entstand Sachschaden am hinteren Stoßfänger in Höhe von ca. 1500,- EUR. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die PI Kyffhäuser unter der Tel.Nr. 0361/574365023 gern entgegen.

