Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Verkehrsunfall mit Motorrad auf der Hagener Straße

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich auf der Hagener Straße ein schwerer Verkehrsunfall. Hier kollidierte ein Motorrad gegen einen PKW. Der Kradfahrer wurde schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst medizinisch versorgt werden. Die Feuerwehr unterstützte dabei den Rettungsdienst und sicherte die Einsatzstelle ab. Aufgrund der Schwere der Verletzung des Kradfahrers, wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, welcher den Fahrer in eine Spezialklinik transportierte. Während der Einsatzmaßnahmen war die Hagener Straße in diesem Bereich in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Neben den Kräften der Hauptwache war auch der Löschzug Mitte vor Ort tätig. Abschließend übernahm die Polizei die Einsatzstelle zur Ermittlung des Unfallhergangs.

