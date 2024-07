Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr

Gevelsberg (ots)

Am Freitag musste die Feuerwehr im Tagesverlauf zu mehreren Einsätzen ausrücken. Zunächst wurden Einheiten zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Industriebetrieb gerufen. Grund der Auslösung waren aufgewirbelte Stäube durch Reinigungsarbeit in einer Betriebshalle sodass die Feuerwehr nicht tätig werden musste. Später wurden Kräfte der Hauptwache zu einem herrenlosen Hund gerufen, der aber glücklicherweise beim Eintreffen am Fundort den ebenfalls eingetroffenen Besitzern übergeben werden konnte. Zum Abend wurde die Feuerwehr zu einem Heckenbrand in der Klosterholzstraße gerufen. Hier hatte sich eine Hecke durch Abflämmen von Unkraut entzündet. Die brennende Hecke konnte schnell abgelöscht werden. Danach musste nach einem Unfall auf der BAB 1 in Fahrtrichtung Köln Hilfe geleistet werden. Auf dem Rastplatz Bruchmühle hatte sich ein Alleinunfall eines PKW ereignet. Der Fahrer des Kraftfahrzeugs war gegen eine Leitplanke gefahren und blieb fahrunfähig liegen. Die Feuerwehr sicherte bis zum Eintreffen der Polizei die Einsatzstelle ab. Direkt im Anschluß ging es zum Westbahnhof. Hier schwelte eine Bahnschwelle und musste abgelöscht werden. Danach wurde die Hauptwache zu einer gemeldeten unklaren Rauchentwicklung im Bereich der Stütingstraße gerufen. Vor Ort konnte aber keine Rauchentwicklung festgestellt werden und die Einsatzkräfte konnten wieder einrücken. Abschließend kam es zu einem Brand an der Hagener Straße. Hier hatte ein E-Roller Feuer gefangen und brannte in voller Ausdehnung. Da die Meldung zunächst unklar in Bezug zur Lage der Einsatzstelle war, wurde die Feuerwehr Hagen ebenfalls alarmiert. Vor Ort konnte der Brand schnell abgelöscht werden.

