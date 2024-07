Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Leichtsinniges Verhalten verursacht Einsätze

Gevelsberg (ots)

Am gestrigen Mittwoch rückten die Kräfte der Hauptwache, sowie der Löschzug 2 zu einem gemeldeten Heckenbrand in der Breitenfelder Str. aus. Vor Ort zeigte sich, dass nicht nur die Hecke, sondern auch ein unmittelbar angrenzendes, volles Kaminholzlager im Vollbrand stand. Über die Breitenfelder Str. verteilte sich eine massive Rauchentwicklung, weshalb die Bürger auch über die Warn-App "NINA" auf die Rauchausbreitung hingewiesen wurden. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr von drei Trupps unter Atemschutz schnell unter Kontrolle gebracht werden. Da der Rauch auch durch offenstehende Fenster und Türen in verschiedene Bereiche des angrenzenden Wohnhauses gelangen konnte, haben hier auch mehrere Rauchmelder in verschiedenen Wohneinheiten ausgelöst. Betroffene Wohnungen wurden durch die Feuerwehr geräumt und das Gebäude im Anschluss an die Löscharbeiten maschinell gelüftet, bevor alle Bewohner, von denen keiner Schaden genommen hat, wieder in Ihre Wohnungen durften. Auslöser für den Einsatz war der Versuch, Unkraut mittels Gasbrenner zu entfernen. Den Einsatz konnten die 15 Kräfte vor Ort nach 1,5 Stunden beenden. Parallel zu diesem Einsatz wurde in der Hasslinghauser Str. noch auslaufendes Betriebsmittel nach einem Verkehrsunfall abgestreut und aufgenommen. Am späten Abend wurden die Hauptwache, sowie die Löschzüge 1 und 2 in eine Wohnung eines Hochhauses an der Berchemallee alarmiert. Bewohner hatten Brandgeruch aus der Wohnung unter ihrer wahrgenommen. Es stellte sich heraus, dass sich ein Schwelbrand, ausgelöst durch Zigarettenglut, entwickelt hatte. Die Wohnung wurde quergelüftet und die betroffenen Gegenstände ins Freie gebracht. Am Einsatz waren neben der Polizei 40 Kräfte der Feuerwehr beteiligt.

Original-Content von: Feuerwehr Gevelsberg, übermittelt durch news aktuell