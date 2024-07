Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Verpuffung in Produktionshalle

Die Feuerwehr Gevelsberg wurde am Montag um 17:38 Uhr zu einer Rauchentwicklung im Bereich der Kölner Straße alarmiert. Bereits auf der Anfahrt wurde durch weitere Anrufer eine Verpuffung in einer Produktionshalle gemeldet. Bei Eintreffen der Hauptwache war das Gebäude bereits geräumt worden. Umgehend ging ein Trupp unter Atemschutz in die verrauchte Halle vor. Dort war es während eines Produktionsvorgangs zu einer Verpuffung einer Maschine gekommen, welche massiv Schaden genommen hatte. Der Trupp löschte Teile der Maschine ab, die Halle wurde durch maschinelle Belüftung entraucht. Weitere Trupps kontrollierten die Halle, ohne Ergebnis. Die Mitarbeiter wurden durch den Rettungsdienst gesichtet, ein Verletzter wurde zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Der Einsatz konnte nach rund 2 Stunden beendet werden. Im Einsatz waren neben der Hauptwache und des Rettungsdienstes, die Löschzüge 1 und 2. Der Grundschutz wurde durch den Löschzug 3 sichergestellt.

Bereits am Mittag war die Hauptwache zusammen mit dem Löschzug 1 in die Hagener Straße alarmiert worden. Dort war es zu einem Verkehrsunfall zwischen 2 PKW gekommen. Die Kräfte der Feuerwehr streuten auslaufende Betriebsmittel ab, stellten den Brandschutz sicher und sicherten die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab. Die anfängliche Meldung über Verletzte bestätigte sich nicht, sodass der Einsatz nach 30 Minuten beendet werden konnte.

