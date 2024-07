POL-EL: Meppen - Einbruch in Einfamilienhaus

Emsbüren (ots) - Am Sonntag gegen 21.40 Uhr sind bislang unbekannte Täter in die Lagerhalle einer Firma an der Paxtonstraße in Emsbüren eingebrochen. Vermutlich wurden sie durch den ausgelösten Alarm gestört. Sie flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 in ...

