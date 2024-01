PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Handydieb gesucht - Öffentlichkeitsfahndung mit Bildmaterial der Videoüberwachung

Limburg (ots)

Handydieb gesucht - Öffentlichkeitsfahndung mit Bildmaterial der Videoüberwachung, Limburg, Bahnhofstraße, Freitag, 18.08.2023, 18:30 Uhr

(wie) Nachdem im August ein Ladendieb in Limburg ein Smartphone gestohlen hat, wendet sich die Polizei nun mit einem Bild der Videoüberwachung an die Öffentlichkeit. Die Tat ereignete sich am Freitagabend, dem 18.08.2023.

Der bisher unbekannte Täter hatte sich in den Shop eines Telekommunikationsunternehmens in der Limburger Bahnhofstraße begeben. Dort gab er zunächst vor, Interesse an einem Smartphone der Marke "Samsung" zu haben. In einem unbeobachteten Moment überwand der Mann die Sicherung des Telefons, steckte es ein und verließ den Laden mit seiner Beute im Wert von 1.800 EUR.

Da bisherige Ermittlungen nicht auf die Spur des Täters führten, wurde durch die Limburger Staatsanwaltschaft ein Beschluss zur Veröffentlichung der Aufzeichnungen beim Amtsgericht erwirkt. Der von der Kamera erfasste Täter sah wie folgt aus: 35 bis 45 Jahre alt, kurze dunkle und licht werdende Haare, schlanke Statur, bekleidet mit kurzem karierten Hemd und Weste, blauer kurzer Jeans und schwarzen Slippern.

Wer die Person auf dem Bild wiedererkennt oder Angaben zu deren Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich mit der Limburger Polizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

