POL-EL: Lingen - Open Air Festival Lautfeuer

Osterwald (ots) - Am Freitag zwischen 05:40 Uhr und 14:30 Uhr kam es in Osterwald an der Georgsdorfer Straße in Höhe der Hausnummer 26 zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Zaunelement beschädigt worden ist. In diesem Zeitraum fanden Bauarbeiten auf der Georgsdorfer Straße statt. Zeugen oder Unfallverursacher werden gebeten, sich bei der Polizeistation Emlichheim (05943/92000) zu melden. Rückfragen bitte an: ...

