LPI-G: Reifen zerstochen

Gera (ots) - Gera. Zur Kollision zweier PKW kam es am 29.06.2024 um 21:55 Uhr im Kreuzungsbereich der Keplerstraße und Wiesestraße. Hierbei kollidierte eine 67-jährige Opelfahrerin mit einer 68-jährigen Skodafahrerin. Zwei Fahrzeuginsassen (m/74, w/65) wurden im Zuge des Unfalles leicht verletzt. Die Fahrzeugführerinnen blieben unverletzt. An beiden PKW entstand Totalschaden. Zur Unfallursache ermittelt die Geraer Polizei. (PZ) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr