LPI-G: Unfall mit Personenschaden

Rositz (ots) - Am Freitagfrüh sind auf einer Wiesenfläche an der Werksallee mehrere Strohballen in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr hatte bis einschließlich Samstagnachmittag zu tun das immer wieder auflodernde Feuer zu löschen. Die Polizei geht zunächst von Brandstiftung aus und hat die Ermittlungen dazu übernommen.

