Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Haffkrug

Leergutdieb ertappt

Lübeck (ots)

In den letzten Wochen kam es in Haffkrug vermehrt zum Diebstahl von Leergut aus einem Restaurant. Nun konnten Mitarbeiter einen Tatverdächtigen in seinem Auto erkennen, ihn erst anhalten, dann festhalten und die Polizei alarmieren. Bei der Kontrolle des Mannes stellten die Beamten Atemalkohol fest. Auf den Dieb kommen nun zwei Anzeigen zu.

In den frühen Nachtstunden des 20.07.2024 (Samstag) stellten Mitarbeiter eines Gastronomiebetriebes in der Strandallee in Haffkrug einen Mann fest, der mit seinem Auto langsam an dem Restaurant vorbeifuhr. Einer der Mitarbeiter erkannte den Mann anhand von Aufzeichnungen einer Überwachungskamera zweifelsfrei wieder. Die Mitarbeiter vermuteten nun, dass der Mann in den vergangenen Wochen vermeintlich mehrfach Leergutkisten aus dem rückwärtigen Hof des Betriebes entwendet haben dürfte und stoppten ihn.

Anschließend hielten sie ihn bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Polizei fest. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 58-jährigen Mann aus Mecklenburg-Vorpommern. Während der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten bei dem 58-Jährigen Atemalkohol fest. Ein durchgeführter Test ergab einen vorwerfbaren Wert von 0,94 Promille.

Folglich muss sich der Mecklenburger nicht nur wegen des Verdachts des Diebstahls in mehreren Fällen in einem Strafverfahren verantworten, sondern auch in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr. Die Polizisten stellten entsprechend den Fahrzeugschlüssel sicher, sodass eine Weiterfahrt verhindert wurde.

