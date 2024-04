Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Motorradfahrer und Sozia nach Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Montagnachmittag um 15:54 Uhr war ein 17-Jähriger zusammen mit seiner 14-jährigen Sozia auf seinem Kraftrad auf der Marler Straße in Richtung Haltern unterwegs. Als ein 35-jähriger Autofahrer aus Marl beabsichtigte, von der Waldstraße auf die Marler Straße zu fahren, kam es zum Zusammenstoß. Beide Personen auf dem Motorrad wurden leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Am Auto des 35-Jährigen entstand ein geschätzter Schaden von 3000 Euro.

