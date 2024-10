LPI-NDH: durstig ins Festzelt

Mühlhausen (ots) - Am Samstag, 12.10.2023, kam es gegen 21:45 Uhr in Mühlhausen, Unterm Mäuseberg zu einem Brand in einer Gartenlaube. Der Bewohner der Laube wollte nochmal am Abend einkaufen gehen und legte deshalb Holz in den Ofen nach. Als dieser zurück kam, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Die alarmierte Feuerwehr lösschte das Feuer. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden beträgt ca. 7000 Euro. Nachbargebäude wurden nicht beschädigt. Rückfragen ...

