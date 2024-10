Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Werkzeug von Transporter entwendet

Nordhausen (ots)

Am Freitag, den 11.10.2024 wurde im Zeitraum von 16:30 Uhr bis 17:00 Uhr eine Werzeugbox auf einem Transporter mit Ladefläche aufgebrochen. Unbekannte entwendeten daraus hochwertiges Werkzeug/Kleinmaschinen. Der Beuteschaden beträgt mehrere hundert Euro. Das Fahrzueg stand in Nordhausen, Parkplatz zum Bingerhof - also zwischen Wallrothstraße und Straßenbahnhaltestelle Am Altentor. Die Nordhäuser Polizei sucht Zeugen - wer konnte etwas beaobachten?

