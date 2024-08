Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person in Harsewinkel-Greffen (AM)

Gütersloh (ots)

Am Samstag, 10.08.24, gegen 23:30 Uhr, kam es im Außenbereich von Harsewinkel-Greffen zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 77jähriger Greffener schob ein Pedelec am rechten Fahrbahnrand der Haller Straße in Richtung Greffen. In Höhe der Kreuzung mit dem Tecklenburger Weg näherte sich von hinten in gleicher Richtung fahrend ein Pkw Ford, gefahren von einem 22jährigen Steinhagener. Ihnen entgegen kam ein Pkw, deren drei Insassen Zeugen des Unfalls wurden. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 100 km/h, die Unfallstelle ist nicht beleuchtet. Aus unbekannter Ursache kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Fußgänger mit seinem geschobenen Pedelec und dem Pkw. Der 77jährige Fußgänger wurde neben die Fahrbahn geschleudert und tödlich verletzt. Der 22jährige Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Der Pkw und das geschobene Pedelec wurden erheblich beschädigt. Angehörige und Zeugen wurden, sofern gewünscht, betreut. Die Unfallaufnahme erfolgte unter Beteiligung des Unfallaufnahmeteams der Polizei Paderborn. Die Unfallstelle war bis in die Morgenstunden weiträumig abgesperrt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell