Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei Radfahrer nach Unfall auf dem Postdamm schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Donnerstagnachmittag (08.08., 14.25 Uhr) ereignete sich auf dem Postdamm ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei Radfahrer nach einer Pkw-Kollision schwer verletzt wurden. Ein 47-jähriger Gütersloher befuhr mit einem Mercedes die Straße in Richtung Isselhorst. Etwa in Höhe der Einmündung Wulfersweg geriet der Mercedes-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache unvermittelt mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn. Zu diesem Zeitpunkt befuhren ein 63-jähriger Mann aus Harsewinkel sowie seine 59-jährige Ehefrau mit Fahrrädern den Postdamm in entgegengesetzte Richtung. Es kam zur Kollision mit beiden Radfahrern, die hierdurch schwer verletzt wurden.

Unmittelbar nach dem Unfall setzte der 47-Jährige seine Fahrt zunächst fort. Kurz darauf verständigte er dann die Polizei und kehrte zur Unfallstelle zurück. Weitere Zeugen kümmerten sich bis zum Eintreffen der Polizei und des Rettungsdienstes um die beiden verletzten Radfahrer.

Der Rettungsdienst transportierte das verletzte Ehepaar zur weiteren stationären Behandlung in Gütersloher Krankenhäuser. Auch der 47-jährige Mercedes-Fahrer wurde zur ambulanten Behandlung in ein nahes Krankenhaus gebracht. Darüber hinaus stellten die Polizeibeamten im Rahmen der Unfallaufnahme einen möglichen vorherigen Drogenkonsum des 47-Jährigen fest. Ein Vortest bestätigte den Verdacht, so dass dem Gütersloher auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem führte der Mann das Auto, ohne im Besitz eines gültigen Führerscheins zu sein. Nach den gesamten Erkenntnissen wurde gegen den 47-Jährigen ein Strafverfahren eingeleitet.

Die weitere Unfallaufnahme erfolgte derweil durch ein Verkehrsunfallteam der Kreispolizeibehörde Paderborn, welches insbesondere die Spuren- und Beweissicherung für die weitere Unfallanalyse übernahm.

Der Postdamm wurde rund um die Unfallstelle für den gesamten Zeitraum der Aufnahme bis etwa 19.25 Uhr gesperrt. Das Auto des 47-Jährigen wurde zu Beweiszwecken sichergestellt und durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen abtransportiert. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf rund 10 500 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell