POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl

Gütersloh (ots) - Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Der seit Samstagabend (03.08.) vermisste 58-jährige Mann ist am heutigen Mittwochmorgen (07.08.) wohlbehalten an einer Wohnanschrift in Schloß Holte-Stukenbrock angetroffen worden. Die Öffentlichkeitfahndung wurde eingestellt. Rückfragen bitte an: Polizei Gütersloh Pressestelle Polizei Gütersloh Telefon: 05241 869-2271 E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de ...

mehr