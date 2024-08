Polizei Gütersloh

POL-GT: Radfahrer kollidieren am Nordring - Polizei sucht Unfallzeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am frühen Sonntagabend (04.08., 17.40 Uhr) kollidierten zwei Radfahrer auf dem Geh- und Radweg des Nordrings, höhe Blücherstraße, miteinander. Ein 67-jähriger Gütersloher beabsichtigte mit seinem Pedelec von der Blücherstraße nach rechts auf den Geh- und Radweg des Nordrings abzubiegen. In diesem Moment kam es zur Kollision mit einem Radfahrer, der den Geh- und Radweg in Richtung Kahlertstraße befuhr. Nachdem beide gestürzt waren, stand der unbekannte Radfahrer auf, entschuldigte sich und setzte seine Fahrt in gleiche Richtung fort.

Der Beschreibung nach war der Mann zwischen 25 - 30 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß, mit kurzen dunklen Haaren und kräftiger Statur. Er trug eine bunte, kurze Hose, ein grünes T-Shirt und fuhr ein grünes Pedelec.

Die Polizei sucht Unfallzeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfall machen oder kann Hinweise auf den beschriebenen Radfahrer geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell