POL-GT: Unbekannte Täter flüchtet nach Einbruch - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (MK) - An der Prinzenstraße flüchtete ein bislang unbekannter Täter am Sonntagmorgen (04.08., 07.10 Uhr) aus der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses, nachdem die Bewohner aufmerksam wurden. Aktuellen Ermittlungen nach gelangte der Täter durch ein Fenster in die Wohnräume. Als die Bewohner Geräusche bemerkten, flüchtete der Einbrecher ohne Diebesgut aus dem Fenster, stieg auf ein Fahrrad und fuhr in Richtung Stadthalle Gütersloh davon.

Der Beschreibung nach war der Tatverdächtige etwa 20 - 21 Jahre alt, zwischen 1,60 - 1,65 Meter groß und mit schlanker Statur. Er hatte braune Augen und trug einen ungepflegten Bart. Bekleidet war der Mann in schwarz und weiß, trug eine Cappy sowie einen weißen Fahrradhelm. Sei Fahrrad war schwarz.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hat verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatortes gemacht? Wer kann Hinweise auf den beschriebenen Tatverdächtigen geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

