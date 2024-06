POL-OG: Kehl, Goldscheuer - Brandstiftung

Lahr (ots) - Ein bisher unbekannter Einbrecher gelangte am Samstag in der Zeit zwischen 0 und 7 Uhr durch gewaltsames Öffnen eines Gartentors auf die Terrasse eines Anwesens in der Bergstraße. Von dort drang er offenbar durch die Terrassentür in die Büroräume ein. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen brach der Unbekannte in eine Wohnung im ersten Obergeschoss sowie in eine leerstehende Wohnung im Dachgeschoss ein. ...

