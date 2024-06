POL-OG: Kehl, B28 - Verkehrsunfall

Rastatt (ots) - Am Sonntagmorgen kam es gegen 6 Uhr zu einem Einbruch in einer Bäckerei in der Kaiserstraße. Durch gewaltsames Eintreten der Schiebetür am Eingang verschaffte sich der unbekannte Täter Zutritt in den Verkaufsraum. Nach aktuellem Stand der Erkenntnisse kam es zu keinem Diebstahlschaden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Rastatt unter der Rufnummer: 07222 761-0 in ...

mehr