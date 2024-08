Polizei Gütersloh

POL-GT: Vermisster 58-Jähriger wohlbehalten angetroffen

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Der seit Samstagabend (03.08.) vermisste 58-jährige Mann ist am heutigen Mittwochmorgen (07.08.) wohlbehalten an einer Wohnanschrift in Schloß Holte-Stukenbrock angetroffen worden.

Die Öffentlichkeitfahndung wurde eingestellt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell