Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Frontalzusammenstoß auf Bundesstraße

Schmelz (ots)

Zwei schwer verletzte Pkw-Fahrer, zweimal Totalschaden und eine viereinhalbstündige Vollsperrung der B 268 zwischen Michelbach und Nunkirchen waren die Folgen eines schweren Verkehrsunfalls am 28.11.2023 um 14.40 Uhr. Die unfallaufnehmenden Beamten der Polizeiinspektion Nordsaarland stellten am Unfallort auf Höhe der Ortschaft Michelbach fest, dass es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw` s auf der dort dreispurigen B 268 gekommen war. Ein in Richtung Schmelz fahrender 18-Jähriger aus dem Landkreis Saarlouis geriet demnach aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem 32-Jährigen aus dem Landkreis Merzig-Wadern. Von den drei Fahrspuren der B 268 an dieser Stelle sind zwei für Verkehrsteilnehmer in Richtung Nunkirchen freigegeben. Der Aufprall der beiden Pkw war so heftig, dass sie im Frontbereich stark deformiert wurden. Die Feuerwehr Schmelz gewährte am Unfallort Brandschutz und sorgte für die Rettung des 18-Jährigen aus seinem Fahrzeug. Rettungsfahrzeuge verbrachten die beiden Fahrer, die jeweils alleine unterwegs waren, in verschiedene saarländische Krankenhäuser. Mitarbeiter der Straßenmeisterei stellten Vollsperrungen in beiden Fahrtrichtungen sicher. Die Verkehrsumleistungen erfolgten jeweils über Michelbach und Limbach. Ein Unfallgutachter erschien im Auftrag der Staatsanwaltschaft am Unfallort zwecks Unfallrekonstruktion. Beide Unfallfahrzeuge sind bis auf weiteres sichergestellt. Die Freigabe der B 268 durch den Träger der Straßenbaulast erfolgte um 19.15 Uhr nach erfolgter Straßenreinigung wegen ausgelaufener Betriebsstoffe durch ein beauftragtes Fachunternehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell