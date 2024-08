Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei ermittelt nach möglichem Raub in Apostelkirche

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Seit Donnerstag (08.08.) ermitteln Kriminalbeamte der Polizei Gütersloh zu einem möglichen Raubdelikt zum Nachteil einer 80-jährigen Gütersloherin in der Apostelkirche, Am alten Kirchplatz.

Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen nach befand sich die Gütersloherin am vergangenen Samstagmittag (03.08.) in der Apostelkirche. Den Angaben nach sei im Zeitraum zwischen 12.30 - 14.00 Uhr ein bislang unbekannter Mann in der Kirche erschienen und beide haben sich unterhalten. Weitere Erinnerungen fehlen der Gütersloherin ab da. Zeugen fanden die 80-Jährige kurze Zeit später auf dem Boden der Kirche liegend, ausgehend von einem Sturzgeschehen. Zu diesem Zeitpunkt fehlten der Gütersloherin eine geringe Menge Bargeld sowie ihr Mobiltelefon.

Bei einer ärztlichen Untersuchung am gestrigen Donnerstag wurden neben typischen Sturzverletzungen auch Hämatome festgestellt, die mit einem Sturz nicht unmittelbar korrespondieren. Daraufhin wurde die Polizei verständigt.

Der unbekannte Mann hatte der Beschreibung zufolge ein westeuropäisches Aussehen, mit hellbraunen, kurzen Haaren und sprach hochdeutsch. Der Mann soll etwa 1,80 Meter groß gewesen sein und hatte eine leicht untersetzte Statur. Zudem soll er bunt tätowierte Unterarme gehabt haben.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Geschehen machen oder hat im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen rund um die Apostelkirche gemacht? Wer kann Hinweise auf den beschriebenen Mann geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

