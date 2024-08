POL-GT: Geschwindigkeitskontrollen im Kreis Gütersloh

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Am Donnerstagnachmittag (08.08., 14.25 Uhr) ereignete sich auf dem Postdamm ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei Radfahrer nach einer Pkw-Kollision schwer verletzt wurden. Ein 47-jähriger Gütersloher befuhr mit einem Mercedes die Straße in Richtung Isselhorst. Etwa in Höhe der Einmündung Wulfersweg geriet der Mercedes-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache unvermittelt ...

