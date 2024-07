Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei Dortmund sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Lünen

Dortmund (ots)

Leicht verletzt wurde am Samstagabend (29. Juni 2024) ein Mann aus Lünen, als ein Motorroller an sein Bein fiel. Der Verursacher flüchtete. Die Polizei Dortmund sucht jetzt weitere Zeugen.

Gegen 18:55 Uhr leinte der 69-Jährige Lüner seinen Hund an einer Lokalität in der Friedrichstraße in Lünen an, als daneben ein bislang unbekannter Mann seinen Motorroller vom Parkplatz schieben wollte. Dabei ist der Roller gegen das Bein des Lüners gefallen. Er wurde leicht verletzt. Der Unbekannte fuhr davon.

Ein Zeuge beschreibt den Flüchtigen wie folgt:

- Männlich - Ca. 30-35 Jahre alt - Ca. 1,80-1,85m groß - Stabile Statur - Kurze blonde Haare und blaue Augen

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeiwache Lünen: Tel. 0231/132-3121.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell