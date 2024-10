Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauschte Verkehrsteilnehmer

Nordhausen (ots)

Am Freitag, den 11.10.24 befuhr um 11:45 Uhr eine 17jährige mit ihrem Elektroroller die Straße am Roßmannsbach in Nordhausen. Beamte führten eine Verkehrskontrolle durch, die Fahrerin stand laut Vortest unter dem Einfluss berauschender Mittel. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Um 23:20 Uhr wurde ein 23jähriger junger Mann in Nordhausen in der Pfaffengasse mit seinem Pkw Hyundai kontrolliert. Aufgrund Alkoholgeruchs wurde ein Test veranlasst. Im Ergebnis wurden 0,7 Promile festgestellt, die Weiterfahrt wurde untersagt. Am Samstag, den 12.10.24 befuhr ein 24jähriger Mann gegen 04:40 Uhr mit seinem Pkw Citroen die Hallesche Straße in Nordhausen. Bei einer Kontrolle zeigte der Drogenvortest ein positives Ergebnis. Auch hier wurde eine Blutentnahme veranlasst. Gegen alle drei Verkehrsteilnehmer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eröffnet.

