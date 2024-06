POL-MK: Polizeiliche Geschwindigkeitsüberwachung

Iserlohn (ots) - Am Kurt-Schumacher-Ring, vor dem Kino, wurde am Dienstag zwischen 17 und 18.55 Uhr E-Scooter gestohlen. Am Postufer entwendeten Unbekannte einen Mähroboter, der im umzäunten Garten eines Einfamilienhauses seine Arbeit verrichtete. An der Rothehausstraße verschaffte sich am Dienstagmorgen ein Unbekannter gewaltsam Zugang zu mehreren Fahrzeugen und durchwühlte sie. An einem der Fahrzeuge entstand ...

