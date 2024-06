POL-MK: Faustschlag ins Gesicht eines Kunden

Schalksmühle (ots) - Eine Unbekannte Person hat zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen versucht, in eine Gaststätte an der Volmestraße einzubrechen. Er versuchte an mehreren Stellen mit Gewalt in das Gebäude zu kommen. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

