Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Containerbrände: 22-Jährige in Gewahrsam genommen

Lüdenscheid (ots)

In der vergangenen Nacht brannten wieder mehrere Altpapiercontainer. Es begann um 22.45 Uhr an der Glatzer Straße. Der Container wurde massiv beschädigt. Um 23.45 Uhr meldete sich eine polizeilich bereits einschlägig in Erscheinung getretene 22-jährige Frau und gab an, dass sie zusammen mit einer Freundin den Container angezündet habe. Sie kündigte weitere Brände an. Eine Fahndung nach ihr verlief negativ. Um 1.24 Uhr meldete sich die 22-Jährige erneut bei der Polizei und gab an, zusammen mit ihrer Freundin einen Container an der Handweiserstraße in Brand gesteckt zu haben. Vor Ort trafen die Polizeibeamten die Tatverdächtige. Sie konnte nicht sagen, welchen Container sie angezündet habe. Die Polizei entdeckte schließlich in einem der Behälter Qualm. Die alkoholisierte Frau wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen und ihr Handy sichergestellt, weil es für diverse Missbräuche von Notrufen verwendet wurde. In beiden Fällen löschte die Feuerwehr die Brände. Im Fall des zweiten Containers konnte ein Schaden an dem Behälter verhindert werden. (cris)

