Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unter Alkoholeinfluss Unfall gebaut

Sondershausen (ots)

Am Freitagnachmittag, den 11.10.2024, befuhr ein 63-Jähriger mit seinem Pkw VW die Gartenstraße in Richtung Gottesackergasse. An einem Fußgängerüberweg übersah der Fahrzeugführer das Abbremsen des vor ihm fahrenden Pkw. Um eine Kollision zu vermeiden, fuhr der VW-Fahrer nach rechts und kollidiert dort mit einem am Gehwegrand angebrachten Geländer. Am Pkw und am Geländer entstand Sachschaden von insgesamt ca. 7000,- EUR. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Die vor Ort durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab bei dem Fahrzeugführer einen Wert von 1,36 Promille. Bei dem 63-Jährigen wurde daraufhin eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell