Polizei Düren

POL-DN: Weinfest in Jülich alles andere als ein gemütliches Beisammensein

Jülich (ots)

Nachdem die ersten Tage des Jülicher Weinfestes überwiegend friedlich verliefen, gab es am Samstag in den Abend- und Nachtstunden einige Sachverhalte, bei denen ein Einschreiten der Polizei notwendig wurde. Mehrere sich anbahnende Schlägereien konnten durch offene Präsenz und konsequentes Einschreiten der Polizeibeamten verhindert werden. Dennoch mussten diverse Strafverfahren, unter Anderem wegen Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet werden. Gegen mehrere, konfliktsuchende Personen wurden Platzverweise ausgesprochen und durchgesetzt. Ein stark alkoholisierter, randalierender Veranstaltungsbesucher aus Jülich wurde in Gewahrsam genommen, nachdem er sich durchgehend aggressiv und äußerst unkooperativ zeigte.

