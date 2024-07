POL-DN: 81-Jähriger verstirbt nach Alleinunfall

Düren (ots) - Dank des entschlossenen Handelns einer 59-jährigen Dürenerin konnten am Donnerstagnachmittag (11.07.2024) zwei Trickdiebe festgenommen werden. Die Täter, ein 25-jähriger und ein 16-jähriger Mann, beide ohne festen Wohnsitz in Deutschland, bereicherten sich am Schmuck der Dame, wurden jedoch kurze Zeit später in einem nahegelegenen Bus gestellt und festgenommen. Gegen 14:10 Uhr klingelten die beiden ...

