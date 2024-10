Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Aufgrund Verkehrsunfall Haushalte ohne Strom

Trebra (ots)

Am Samstagvormittag erhielt die PI Kyffhäuser die Mitteilung, dass in Trebra ein Strommast angefahren wurde. Ein mögliches Verursacherfahrzeug habe man auch feststellen können. Vor Ort stellte sich der Sachverhalt für die eingesetzten Beamten dann wie folgt dar: Am Samstag, um 01:30 Uhr, konnte durch Zeugen beobachtet werden, wie ein Pkw-Fahrer die Hauptstraße in Trebra befuhr, nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Strommast kollidierte. Am Fahrzeug sowie am Masten entstand erheblicher Schaden von insgesamt ca. 8500,- EUR. Personen wurden durch den Unfall nicht verletzt. Der 35-jährige Unfallverursacher verließ anschließend pflichtwidrig die Unfallstelle. Durch den beschädigten Strommast waren die Haushalte der Anwohner zweitweise ohne Strom. Der Fahrzeugführer war zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand zum Unfallzeitpunkt nach jetzigem Ermittlungsstand vermutlich unter Einfluss von Alkohol. Ein durchgeführter Atemalkoholvortest verlief positiv. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und in der Folge auch im Krankenhaus durchgeführt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell